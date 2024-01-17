Харків. З'явилися фото руйнувань від удару росіян ракетами С-300 по житлових районах

У Холодногірському районі пошкоджено фасади близько 20 багатоквартирних житлових будинків, приміщення приватної медустанови, знищено 14 автомобілів

Наслідки удару по Харкову (Фото: Харківська ОВА)

З'явилися фото наслідків ракетного удару російських окупантів по Харкову 16 січня. Відповідні знімки опублікував голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, близько 21:42 росіяни вдарили двома ракетами типу С-300 з боку Бєлгорода.

У Холодногірському районі Харкова пошкоджено фасади близько 20 багатоповерхівок, приміщення приватного медичного закладу, знищено 14 автомобілів.

Постраждали 17 цивільних – 16 жінок від 38 до 90 років та 31-річний чоловік. Троє отримали допомогу на місці.

У лікарнях перебувають 13 поранених — у тяжкому стані 43-річна жінка, вона отримала поранення. Також у тяжкому стані 39-річна жінка. Інші — у стані середньої та легкої тяжкості.

Рятувальники евакуювали 30 людей. Ліквідація наслідків триває.

В Одесі внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed-136/131 у ніч проти 17 січня є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані по Одесі, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами.

Повітряні сили повідомили, що українські захисники знищили 19 із 20 "шахедів", також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300.

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