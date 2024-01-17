ЗСУ знищили 19 з 20 "шахедів", окупанти били з С-300 по Харкову – Повітряні сили

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи

Мобільна вогнева група (Ілюстративне фото: Олексій Кулеба)

Українські захисники знищили 19 з 20 дронів-камікадзе типу Shahed-136/131, якими російські загарбники атакували вночі проти 17 січня. Також окупанти вдарили по Україні двома ракетами С-300. Про це повідомляють Повітряні сили.

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Росіяни запустили всі 20 "шахедів" з району Приморсько-Ахтарська у РФ, а С-300 - з російської Бєлгородської області у напрямку Харкова, повідомляють військові.

Повітряні сили зазначають, що їхніми силами та засобами у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони вдалося знищити 19 "шахедів".

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, пише відомство.

Загалом, за даними військових, ППО працювала у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Інфографіка: Повітряні сили

В Одесі унаслідок російської атаки є руйнування та постраждалі. Основні зусилля ворога були спрямовані по місту, безпілотники заходили на критично низькій висоті з Чорного моря.

В Одесі вранці 17 січня знову пролунали вибухи, російські окупанти атакували область ракетами.

Представник військової розвідки повідомляв, що росіяни можуть виготовляти до 350 "шахедів" на місяць, але запаси цих безпілотників у окупантів вичерпуються, і їх відправляють на війну "з конвеєра".

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