ВСУ уничтожили 19 из 20 "шахедов", оккупанты били с С-300 по Харькову – Воздушные силы

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы

Мобильная огневая группа (Иллюстративное фото: Алексей Кулеба)

Украинские защитники уничтожили 19 из 20 дронов-камикадзе типа Shahed-136/131, которыми российские захватчики атаковали ночью на 17 января. Также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300. Об этом сообщают Воздушные силы.

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Россияне запустили все 20 "шахедов" из Приморско-Ахтарского района в РФ, а С-300 - из российской Белгородской области в направлении Харькова, сообщают военные.

Воздушные силы отмечают, что их силами и средствами во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны удалось уничтожить 19 "шахедов".

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, пишет ведомство.

По данным военных, ПВО работала в Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Инфографика: Воздушные силы

В Одессе в результате российской атаки есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены на город, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.

В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.

Представитель военной разведки сообщал, что россияне могут производить до 350 "шахедов" в месяц, но запасы этих беспилотников у оккупантов иссякают, и их отправляют на войну "с конвейера".

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