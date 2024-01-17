Харьков. Появились фото разрушений от удара россиян ракетами С-300 по жилым районам

В Холодногорском районе повреждены фасады около 20 многоквартирных жилых домов, помещения частного медучреждения, уничтожены 14 автомобилей

Последствия удара по Харькову (Фото: Харьковская ОВА)

Появились фото последствий ракетного удара российских оккупантов по Харькову вечером 16 января. Соответствующие снимки опубликовал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, около 21:42 россияне ударили двумя ракетами типа С-300 со стороны Белгорода.

В Холодногорском районе Харькова повреждены фасады около 20 многоэтажек, помещение частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.

Пострадали 17 гражданских — 16 женщин от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Трое получили помощь на месте.

В больницах находятся 13 раненых — в тяжелом состоянии 43-летняя женщина, она получила проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Остальные — в состоянии средней и легкой тяжести.

Спасатели эвакуировали 30 человек. Ликвидация последствий продолжается.

В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены по Одессе, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.

В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.

Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.

Читайте также: Россия ударила двумя ракетами по центру Харькова: 17 пострадавших