Харьков. Появились фото разрушений от удара россиян ракетами С-300 по жилым районам
Появились фото последствий ракетного удара российских оккупантов по Харькову вечером 16 января. Соответствующие снимки опубликовал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, около 21:42 россияне ударили двумя ракетами типа С-300 со стороны Белгорода.
В Холодногорском районе Харькова повреждены фасады около 20 многоэтажек, помещение частного медицинского учреждения, уничтожены 14 автомобилей.
Пострадали 17 гражданских — 16 женщин от 38 до 90 лет и 31-летний мужчина. Трое получили помощь на месте.
В больницах находятся 13 раненых — в тяжелом состоянии 43-летняя женщина, она получила проникающее ранение. Также в тяжелом состоянии 39-летняя женщина. Остальные — в состоянии средней и легкой тяжести.
Спасатели эвакуировали 30 человек. Ликвидация последствий продолжается.
- В Одессе в результате российской атаки дронами-камикадзе типа Shahed-136/131 в ночь на 17 января есть разрушения и пострадавшие. Основные усилия врага были направлены по Одессе, беспилотники заходили на критически низкой высоте с Черного моря.
- В Одессе утром 17 января снова раздались взрывы, российские оккупанты атаковали область ракетами.
- Воздушные силы сообщили, что украинские защитники уничтожили 19 из 20 "шахедов", также оккупанты ударили по Украине двумя ракетами С-300.
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