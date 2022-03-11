UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия нанесла удары по аэропорту Ивано-Франковска и Луцкому аэродрому

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 08:02
Утром 11 марта в 5:45 на аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. Об этом сообщил руководитель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.

По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются.

На северной окраине Луцка находится военный аэродром.

Кроме того, прогремели взрывы на территории аэропорта Ивано-Франковска, сообщил мэр Руслан Марцинкив. По его словам, не сработала система оповещения ВСУ.

Он призвал жителей города не распространять видео с взрывами и не помогать врагу.

Утром 11 марта Россия нанесла три авиаудара по жилым кварталам Днепра. По предварительным данным, погиб один человек.
Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв Луцк аэродром ивано-франковск
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 