Россия нанесла удары по аэропорту Ивано-Франковска и Луцкому аэродрому
11.03.2022, 08:02
Утром 11 марта в 5:45 на аэродроме вблизи Луцка прозвучали взрывы. Об этом сообщил руководитель Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются.
На северной окраине Луцка находится военный аэродром.
Кроме того, прогремели взрывы на территории аэропорта Ивано-Франковска, сообщил мэр Руслан Марцинкив. По его словам, не сработала система оповещения ВСУ.
Он призвал жителей города не распространять видео с взрывами и не помогать врагу.
По предварительной информации, жертв нет. В настоящее время ликвидируется пожар. Все обстоятельства устанавливаются.
На северной окраине Луцка находится военный аэродром.
Кроме того, прогремели взрывы на территории аэропорта Ивано-Франковска, сообщил мэр Руслан Марцинкив. По его словам, не сработала система оповещения ВСУ.
Он призвал жителей города не распространять видео с взрывами и не помогать врагу.
Утром 11 марта Россия нанесла три авиаудара по жилым кварталам Днепра. По предварительным данным, погиб один человек.
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