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Россия обстреляла Днепропетровскую область. Спасатели разбирают завалы и ищут людей

Цей матеріал також доступний українською
27.05.2022, 08:28
Россия обстреляла Днепропетровскую область. Спасатели разбирают завалы и ищут людей - Фото
Последствия авиаудара по Днепру 11 марта (Фото: ГСЧС)

Ночью и ранним утром российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области, зафиксировано несколько "прилетов". Об этом сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, имеют место серьезные разрушения, спасатели разбирают завалы и ищут людей.

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О взрывах в Днепре сообщил и городской голова Новомосковска Сергей Резник.

"Утром были сообщения о взрывах в Днепре. Ожидаем официальной информации от военной администрации", – написал он.

Пока подробности не разглашаются.

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Наталия Софиенко
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днепропетровская область валентин резниченко российские оккупанты Сергей Резник
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