Россия обстреляла Днепропетровскую область. Спасатели разбирают завалы и ищут людей

Ночью и ранним утром российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области, зафиксировано несколько "прилетов". Об этом сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его данным, имеют место серьезные разрушения, спасатели разбирают завалы и ищут людей.

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О взрывах в Днепре сообщил и городской голова Новомосковска Сергей Резник.

"Утром были сообщения о взрывах в Днепре. Ожидаем официальной информации от военной администрации", – написал он.

Пока подробности не разглашаются.

25 мая российские оккупанты несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.

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Наталия Софиенко

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