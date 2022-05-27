Россия обстреляла Днепропетровскую область. Спасатели разбирают завалы и ищут людей
27.05.2022, 08:28
Последствия авиаудара по Днепру 11 марта (Фото: ГСЧС)
Ночью и ранним утром российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области, зафиксировано несколько "прилетов". Об этом сообщил в Telegram руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его данным, имеют место серьезные разрушения, спасатели разбирают завалы и ищут людей.
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О взрывах в Днепре сообщил и городской голова Новомосковска Сергей Резник.
"Утром были сообщения о взрывах в Днепре. Ожидаем официальной информации от военной администрации", – написал он.
Пока подробности не разглашаются.
- 25 мая российские оккупанты несколько раз обстреляли Криворожский район Днепропетровской области.
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