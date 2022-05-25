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Оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2022, 19:53
Оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области - Фото
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты несколько раз за сегодняшний день обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Под обстрел из артиллерии попала Зеленодольская громада. Попадания были в поселках Великая Костромка и Марьянское.

"Повреждены детский сад, церковь, дома", – написал Резниченко.

Оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области

Оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области

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Вадим Ребрина
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обстрел днепропетровская область
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