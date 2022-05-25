Оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровской области

Российские оккупанты несколько раз за сегодняшний день обстреляли Криворожский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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Под обстрел из артиллерии попала Зеленодольская громада. Попадания были в поселках Великая Костромка и Марьянское.

"Повреждены детский сад, церковь, дома", – написал Резниченко.

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Вадим Ребрина

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