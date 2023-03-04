UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия обстреляла Никополь и район: поврежден отель, двое погибших

Цей матеріал також доступний українською
04.03.2023, 15:27
Россия обстреляла Никополь и район: поврежден отель, двое погибших - Фото
Фото - Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты обстреляли Никополь и район, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ОВА, 4 марта армия РФ несколько раз ударила по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО.

В Червоногригорьевской общине погибли 57-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.

В Никополе повреждена гостиница. Последствия атак уточняются.

Россияне регулярно бьют по Никополю и району – в основном с территории временно оккупированного Энергодара.

  • Также сегодня днем российские оккупанты атаковали населенный пункт Марьевка Запорожской области с территории временно оккупированного Крыма. Обошлось без жертв.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел война днепропетровская область Никополь
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Новинар у суспільно-політичну редакцію
Киев LIGA.net
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 