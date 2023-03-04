Россия обстреляла Никополь и район: поврежден отель, двое погибших
04.03.2023, 15:27
Фото - Днепропетровская ОВА
Российские оккупанты обстреляли Никополь и район, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации.
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По данным ОВА, 4 марта армия РФ несколько раз ударила по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО.
В Червоногригорьевской общине погибли 57-летняя женщина и 68-летний мужчина.
Повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.
В Никополе повреждена гостиница. Последствия атак уточняются.
Россияне регулярно бьют по Никополю и району – в основном с территории временно оккупированного Энергодара.
- Также сегодня днем российские оккупанты атаковали населенный пункт Марьевка Запорожской области с территории временно оккупированного Крыма. Обошлось без жертв.
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