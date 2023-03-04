Россия обстреляла Никополь и район: поврежден отель, двое погибших

Российские оккупанты обстреляли Никополь и район, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной военной администрации.

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По данным ОВА, 4 марта армия РФ несколько раз ударила по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО.

В Червоногригорьевской общине погибли 57-летняя женщина и 68-летний мужчина.

Повреждены восемь частных домов, две хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.

В Никополе повреждена гостиница. Последствия атак уточняются.

Россияне регулярно бьют по Никополю и району – в основном с территории временно оккупированного Энергодара.

Также сегодня днем российские оккупанты атаковали населенный пункт Марьевка Запорожской области с территории временно оккупированного Крыма. Обошлось без жертв.

Оксана Житнюк

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