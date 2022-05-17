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Россия пытается прорвать границу в Сумской области. За полчаса – 70 взрывов

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 14:31
Россия пытается прорвать границу в Сумской области. За полчаса – 70 взрывов - Фото
Сумская область (Фото: Facebook Дмитрий Живицкого)

В Шосткинском районе Сумской области продолжается бой, россияне пытаются прорвать границу вблизи Середино-Буды. Об этом заявил Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА.

Он отметил, что обстрелы области продолжаются с самого утра с территории России.

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По состоянию на 14:00 зафиксировано пять попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Также зафиксировано шесть взрывов в районе населенного пункта Сопич.

Как уточнили в оперативном командовании "Север", 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачей было зафиксировано с 9:30 до 10:00 утра.

"Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", — добавил Живицкий.

  • Ночью 15 мая русские войска обстреляли Сумскую область и разрушили мост через реку Клевень.
  • 16 мая пограничники остановили российских диверсантов в Сумской области. Вражеские силы для прикрытия ДРГ открыли огонь по приграничной территории Украины.

Наталия Софиенко
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война в украине сумская область дмитрий живицкий
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