Россия пытается прорвать границу в Сумской области. За полчаса – 70 взрывов
17.05.2022, 14:31
Сумская область (Фото: Facebook Дмитрий Живицкого)
В Шосткинском районе Сумской области продолжается бой, россияне пытаются прорвать границу вблизи Середино-Буды. Об этом заявил Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОВА.
Он отметил, что обстрелы области продолжаются с самого утра с территории России.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По состоянию на 14:00 зафиксировано пять попаданий в районе Эсмани. Около 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачи. Также зафиксировано шесть взрывов в районе населенного пункта Сопич.
Как уточнили в оперативном командовании "Север", 70 взрывов в направлении Бояро-Лежачей было зафиксировано с 9:30 до 10:00 утра.
"Вдоль границы есть пожары, вызванные обстрелами", — добавил Живицкий.
- Ночью 15 мая русские войска обстреляли Сумскую область и разрушили мост через реку Клевень.
- 16 мая пограничники остановили российских диверсантов в Сумской области. Вражеские силы для прикрытия ДРГ открыли огонь по приграничной территории Украины.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии