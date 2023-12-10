Россия ударила ракетами по Великому Бурлуку: разрушила общежитие

По поселку неподалеку от Купянска запустили две ракеты С-300. Есть разрушения

Иллюстративное фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

В ночь на воскресенье Россия ударила ракетами по поселку Великий Бурлук в Харьковской области (40 км от Купянска, 20 км от границы). Об этом сообщил глава облгосадминистрации Олег Синегубов.

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Около трех часов утра в результате обстрела в поселке было разрушено общежитие образовательного учреждения. О жертвах и пострадавших Синегубов ничего не пишет.

В утренней сводке Генштаба ВСУ сообщается, что для ударов по Великому Бурлуку враг использовал две ракеты С-300.

Кроме того, в результате обстрела села Подолы Купянского района ранения получила 51-летняя женщина, а в результате обстрела Купянска погибли две женщины 67 и 71 лет. Еще один 33-летний мужчина получил осколковые ранения.