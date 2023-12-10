Росія вдарила ракетами по Великому Бурлуку: зруйнувала гуртожиток

По селищу неподалік від Куп'янська запустили дві ракети С-300. Є руйнування

Ілюстративне фото: ГУ ДСНС у Харківській області

У ніч проти неділі Росія вдарила ракетами по селищу Великий Бурлук у Харківській області (40 км від Куп'янська, 20 км від кордону). Про це повідомив голова обласної адміністрації Олег Синєгубов.

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Близько третьої години ранку внаслідок обстрілу у селищі був зруйнований гуртожиток освітньої установи. Про жертв і постраждалих Синєгубов нічого не пише.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що для ударів по Великому Бурлуку ворог застосував дві ракети С-300.

Окрім того, внаслідок обстрілу села Подоли Куп'янського району поранення отримала 51-річна жінка, а через обстріл Куп'янська загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік отримав уламкові поранення.