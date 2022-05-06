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Россияне начали активно применять авиацию и артиллерию на Запорожском направлении

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 13:30
Россияне начали активно применять авиацию и артиллерию на Запорожском направлении - Фото
Российские войска (Фото - ЕРА)

Российские оккупанты активизировали применение авиации и артиллерии в Запорожской области. Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

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Сегодня, 6 мая, около 11:00 россияне активно применили авиацию и артиллерию по Гуляйполю. Массированными артобстрелами армия РФ уничтожает гражданскую инфраструктуру Орехова, наносятся ракетные и авиаудары.

Арефьев отметил, что до недавнего времени на Запорожском направлении враг активных боевых действий не вел, но оказывал огневое влияние, чтобы ограничить действия украинских войск и уничтожить артиллерийские подразделения ВСУ.

За сегодня в Запорожской области было объявлено уже три воздушные тревоги.

  • По данным Запорожской ОВА, для развития наступления на Запорожском направлении враг изменил тактику по сравнению с первыми днями войны: теперь россияне действуют по ситуации, изучают и анализируют тактику ВСУ, ищут слабые места. Усилия россиян сосредоточены на Гуляйполе, Камышевахе и Орехове.

Читайте также: Под Запорожьем оккупанты переодеваются в форму военных ВСУ. Возможны провокации – ОК "Юг"

Оксана Житнюк
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Запорожье авиация Гуляйполе орехов
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