Россияне несут потери под Херсоном. Один из дивизионов потерял боеспособность – Генштаб

На Херсонском направлении российские подразделения несут существенные потери, один из артиллерийских дивизионов армии РФ стал небоеспособным. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 7 сентября.

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В Генштабе заявили, что один из дивизионов россиян в Херсонской области потерял до 60% личного состава и техники. На этом направлении из-за усложнения логистики в подразделениях оккупантов нарастает нехватка топлива и боеприпасов.

Также отмечается, что за пошедшие сутки возле Голой Пристани в Херсонской области российские военные понесли потери в количестве 70 человек, более половины из них – убитыми.

ВСУ также уничтожили возле Таврийска две самоходные артиллерийские установки "Акация", еще две – повреждены.

Военные заявили, что отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное.

Украинская авиация за сутки нанесла более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Силы противовоздушной обороны уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА армии РФ.

Утром Генштаб сообщал, что ЧВК России несут потери под Харьковом, в некоторых — более 40% убитых и раненых.

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Наталія Фреїк

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