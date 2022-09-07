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Россияне несут потери под Херсоном. Один из дивизионов потерял боеспособность – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 19:41
Россияне несут потери под Херсоном. Один из дивизионов потерял боеспособность – Генштаб - Фото
Танк (Фото: Генштаб ВСУ)

На Херсонском направлении российские подразделения несут существенные потери, один из артиллерийских дивизионов армии РФ стал небоеспособным. Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины 7 сентября.

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В Генштабе заявили, что один из дивизионов россиян в Херсонской области потерял до 60% личного состава и техники. На этом направлении из-за усложнения логистики в подразделениях оккупантов нарастает нехватка топлива и боеприпасов. 

Также отмечается, что за пошедшие сутки возле Голой Пристани в Херсонской области российские военные понесли потери в количестве 70 человек, более половины из них – убитыми.

ВСУ также уничтожили возле Таврийска две самоходные артиллерийские установки "Акация", еще две – повреждены. 

Военные заявили, что отбили  атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное.

Украинская авиация за сутки нанесла более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники противника. Силы противовоздушной обороны уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БпЛА армии РФ.

  • Утром Генштаб сообщал, что ЧВК России несут потери под Харьковом, в некоторых — более 40% убитых и раненых.

Читайте также: Внезапные операции ВСУ в Харьковской области, удары на опережение под Херсоном – ISW

Наталія Фреїк
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