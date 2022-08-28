Россияне пытались прорваться под Бахмутом. ВСУ отбили шесть атак – Гайдай

В субботу, 27 августа, российские войска безуспешно пытались наступать по шести разных направлениях в Луганской области, применяя авиацию и танки. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, оккупанты не прекращают массированные обстрелы по укрепленным позициям украинских военных и городам на границе двух областей.

"Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений и отбросить врага", – написал Гайдай.

Гайдай также отметил, что армия РФ сосредоточилась на Бахмутском направлении и пытается прорваться из нескольких городов и сел Луганской области.

По его данным, со стороны российских военных зафиксировано 17 обстрелов из артиллерии минувшей ночью. В пяти случаях российские военные использовали установки залпового огня, четырежды привлекали для атаки танки.

Он также добавил, что в целом оккупанты нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов в области.

Генштаб утром сообщал, что ВСУ дали жесткий отпор армии России под Авдеевкой, отогнали оккупантов под Славянском и Бахмутом.

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Наталия Фреик

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