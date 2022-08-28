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Генштаб: ВСУ дали жесткий отпор под Авдеевкой, отогнали армию РФ под Славянском и Бахмутом

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 07:50
Генштаб: ВСУ дали жесткий отпор под Авдеевкой, отогнали армию РФ под Славянском и Бахмутом - Фото
Украинский военный (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины дали жесткий отпор армии России под Авдеевкой, отогнали оккупантов под Славянском и Бахмутом. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Слобожанщина

Харьковское направление – били из артиллерии в районе ряда населенных пунктов, в том числе, Харькова. Нанесли авиаудары возле Гусаровки и Первомайского. Славянское –  РФ била из артиллерии, безуспешно вела штурмовые действия и отошла в направлении Довгенького и Богородичного.

Донбасс

Краматорское – артиллерийские обстрелы. Бахмутское – РФ применяла танки, артиллерию, нанесла авиаудар возле Кодемы. Враг пытался наступать возле Вершины, Кодемы, Семигорья, Зайцево, украинские защитники его остановили и отбросили назад.

Авдеевское – РФ била из артиллерии и танков, ударила авиацией возле Валентиновки и Водяного. Наступление оккупантов получило "жесткий отпор" на направлении Лозовое-Первомайское, оккупанты отошли.

Читайте также: Юг. Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам, артиллеристы били по складам – карта

Новопавловское – РФ била из артиллерии и танков по гражданской и военной инфраструктуре. Запорожское – обстрелы возле ряда населенных пунктов.

Юг

На Южнобугском – армия РФ обстреляла из артиллерии районы ряда населенных пунктов, в том числе, Николаев. Ударила авиацией возле Андреевки. В море – без особых изменений, остается угроза ударов ракетами "Калибр".  

Север

Волынское, Северское, Полесское – без особых изменений, для демонстрации присутствия РФ обстреляла район Белополья Сумской области.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс наступление штурм армия рф генштаб войска россии
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