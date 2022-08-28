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Юг. Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам, артиллеристы били по складам – карта

Цей матеріал також доступний українською
28.08.2022, 06:46
Юг. Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам, артиллеристы били по складам – карта - Фото
M142 HIMARS (фото — 1st Infantry Division US Army)

Украинские военные 27 августа ударили по российским опорным пунктам, уничтожили склады боеприпасов и военную технику армии РФ на юге. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Армейская авиация нанесла три удара по двум опорным пунктам оккупантов в Солдатском и Александровке, району скопления живой силы, вооружения и техники в Высокополье, отмечают в командовании.

Юг. Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам, артиллеристы били по складам – карта

Ракетно-артиллерийские войска ударили по одному полевому пункту боепоставок, двум складам боеприпасов в Дудчанах и Воскресенском, говорят в ОК "Юг".

Читайте также: Контрнаступление ВСУ готовится, поступает новое оружие. Россияне усиливают оборону – ГУР

Юг. Авиация ВСУ ударила по опорным пунктам, артиллеристы били по складам – карта

По оценке командования, были уничтожены 35 оккупантов, гаубицу "Мста-Б", САУ "Нона", девять единиц бронированной и автомобильной техники. Потери врага доразведываются.

  • Наступление ВСУ на Херсон будет непростым, россияне подготовились, считает генерал Дмитрий Марченко.

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Марк Сировой
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боеприпасы ВСУ Херсон артиллерия авиация склады армия рф юг войска россии опорные пункты
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