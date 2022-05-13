В Луганской области разрушили мост, потому что россияне пробивались в Рубежное – Гайдай

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Разрушен мост через реку Боровая в Луганской области. Потому что россияне пытались установить контроль над Рубежным, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Разрушен мост, который первым в Луганской области отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м – транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует. Надеюсь, на короткий промежуток времени", – написал он.

Уточнение: В эфире телемарафона Гайдай объяснил, что мост разрушили не оккупанты, а чтобы россияне не смогли пробиться в Рубежное.

Справка: 24-метровый мост через реку Боровая впервые был взорван в ночь с 20 на 21 июля 2014 боевиками во время отступления. На восстановление моста понадобилось полгода и 6 млн гривен.

Также россияне штурмуют Горскую и Попаснянскую громады, из-за чего разрушены почти 60 домов.

Из-за обстрелов погибли два человека: мужчина и 11-летний мальчик, сообщил Гайдай.

31 раз россияне открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области 12 мая.

По данным Генштаба, РФ планирует установить полный контроль над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и удержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным Крымом.

Катерина Амеліна

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