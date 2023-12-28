Россияне ударили по Беленькому под Запорожьем – погибли двое гражданских, есть раненые

Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Российские захватчики нанесли удар по селу Беленькое на Запорожье, в результате этого есть погибшие и раненые среди гражданских. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

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Оккупанты произвели артиллерийский обстрел береговой линии реки Днепр в селе Беленькое, пишет чиновник.

В результате российского обстрела погибли двое гражданских мужчин, еще трое получили ранения, сообщил Малашко.

Также взрывная волна повредила машину, подытожил он.

ДОПОЛНЕНО. Офис генерального прокурора сообщил, что начато расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"Погибли два рыбака. Пятеро гражданских лиц, из которых двое — работники аварийной газовой службы, получили ранения разной степени тяжести", — сообщило ведомство.

Беленькое на карте Deepstate

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