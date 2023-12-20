Росія запустила "шахеди": у Запоріжжі вибухи, дрони рухаються в бік Старокостянтинова

Запоріжжя (Фото - Telegram Куртєва)

Ввечері 20 грудня у Запоріжжі прогриміли вибухи, повідомили співрозмовники LIGA.net у місті. За даними Повітряних сил, у цей час Росія вчергове запустила "шахеди" по Україні.

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Приблизно о 22:47 у Запоріжжі чули вибухи.

Повітряні сили повідомляли про рух груп "шахедів" у різних напрямках з 20:29. О 22:55 ЗСУ попередили, що ударні БпЛА з Вінницької у Хмельницьку область рухаються у бік Старокостянтинова.

У Старокостянтинові розташований військовий аеродром, це штатне місце базування бригади тактичної авіації, котра має на озброєнні бомбардувальники Су-24М. Окупанти регулярно атакують це місто з повітря. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що Старокостянтинів став "символом знищення "шахедів".

У Запоріжжі протягом шести хвилин був відбій тривоги, але о 23:09 Повітряні сили повідомили про чергову групу ударних дронів в області. Згодом у ЗСУ повідомили, що "шахеди" рухаються в бік Дніпропетровської області.