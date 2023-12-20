РФ запустила "шахеды": в Запорожье взрывы, дроны двигаются в сторону Староконстантинова

Запорожье (Фото - Telegram Куртева)

Вечером 20 декабря в Запорожье прогремели взрывы, сообщили собеседники LIGA.net в городе. По данным Воздушных сил, Россия в очередной раз запустила "шахеды" по Украине.

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Приблизительно в 22:47 в Запорожье слышали взрывы.

Воздушные силы сообщали о движении групп "шахедов" в разных направлениях с 20:29. В 22:55 ВСУ предупредили, что ударные БпЛА из Винницкой в Хмельницкую область двигаются в сторону Староконстантинова.

В Староконстантинове находится военный аэродром, это штатное место базирования бригады тактической авиации, вооруженной бомбардировщиками Су-24М. Оккупанты регулярно атакуют этот город с воздуха. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что Староконстантинов стал "символом уничтожения "шахедов".

В Запорожье в течение шести минут был отбой тревоги, но в 23:09 Воздушные силы сообщили об очередной группе ударных дронов в области. Впоследствии в ВСУ сообщили, что "шахеды" двигаются в сторону Днепропетровской области.