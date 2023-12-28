Росіяни вдарили по Біленькому під Запоріжжям – загинули двоє цивільних, є поранені

Російський загарбник (Фото: ресурс окупантів)

Російські загарбники завдали удару по селу Біленьке на Запоріжжі, унаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

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Окупанти здійснили артилерійський обстріл берегової лінії річки Дніпро в селі Біленьке, пише посадовець.

Унаслідок російського обстрілу загинули двоє цивільних чоловіків, ще троє отримали поранення, повідомив Малашко.

Також вибухова хвиля пошкодила автівку, підсумував він.

ДОПОВНЕНО. Офіс генерального прокурора повідомив, що розпочато розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

"Загинули двоє рибалок. П’ятеро цивільних осіб, з яких двоє — працівники аварійної газової служби, отримали поранення різного ступеня тяжкості", — повідомило відомство.

Біленьке на мапі Deepstate

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