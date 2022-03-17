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Россияне устроили в Рубежном ад – глава Луганской области

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2022, 08:11
Россияне устроили в Рубежном ад – глава Луганской области - Фото
Сергей Гайдай (Фото: пресс-служба президента)

С 16 на 17 марта россияне устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь, повреждено не менее 27 домов. Один человек погиб, пять ранено. Об этом рассказал глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке (один человек убит).

Информация о пострадавших и погибших уточняется.

"Десятки сломанных судеб за одну ночь. У горожан и сельских жителей гибнут родные, горят дома. Впрочем, российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не дают возможность выехать безопасно. На днях мы видели, как был открыт огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера – в направлении Мариуполя. Едва удалось вывезти женщин и детей из Попасной.

Россияне не оставляют возможности оставаться дома, потому что людям уже нет, где жить, и при этом не дают им обезопасить себя. Но мы ежедневно стараемся эвакуировать как можно большее количество жителей области. Вооруженные силы Украины, в свою очередь, делают все возможное, чтобы удержать оборону", – отметил Сергей Гайдай.

Дмитрий Смирнов
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пожары Луганская ОГА
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