Россиянина с георгиевским крестом и монетами задержали на границе

Фото: ГПСУ

Россиянина, пытавшегося провезти через границу георгиевский крест и старинные монеты, задержали пограничники Харьковского отряда и сотрудники таможни. Об этом говорится в сообщении Восточного регионального управления ГПСУ.

В пункте пропуска Гоптовка на выезд из Украины прибыл автомобиль Фольксваген, в качестве пассажира в нам находился гражданин России 1965 г.р. При осмотре чемодана правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХIX-XX веками, и георгиевский крест.

Предметы изъяты, представляют ли они предметы культурно-исторической ценности, установит экспертиза.

21 декабря в Харьковской области пограничники выявили около 700 кг красной икры , которую контрабандисты пытались пронести из России через границу.

Читайте также: Пограничники задержали рекордную партию контрабанды из РФ: видео