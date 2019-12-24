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Россиянина с георгиевским крестом и монетами задержали на границе

Россиянина с георгиевским крестом и монетами задержали на границе - Фото
Фото: ГПСУ
24.12.2019, 11:46

Экспертиза установит, представляют ли изъятые предметы культурную ценность

Россиянина, пытавшегося провезти через границу георгиевский крест и старинные монеты, задержали пограничники Харьковского отряда и сотрудники таможни. Об этом говорится в сообщении Восточного регионального управления ГПСУ.

В пункте пропуска Гоптовка на выезд из Украины прибыл автомобиль Фольксваген, в качестве пассажира в нам находился гражданин России 1965 г.р. При осмотре чемодана правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХIX-XX веками, и георгиевский крест.

Предметы изъяты, представляют ли они предметы культурно-исторической ценности, установит экспертиза.

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