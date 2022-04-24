Российские оккупанты готовят ударные группы на Криворожском направлении – Вилкул

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что российские войска в Херсонской области якобы "формируют наступательные ударное формирование" на криворожском направлении, вследствие чего "в ближайшие дни мы ждем их возможного перехода в наступление".

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"Но мы знаем о них больше, чем им кажется, мы понимаем все их планы, и мы полностью готовы к любому развитию ситуации. Мы построили глубокоэшелонированную оборону и многоступенчатые укрепрайоны", – добавил он.

По словам главы Криворожской ОВА, гарнизон города и все воинские части готовы отразить возможное наступление оккупантов.

Вилкул призвал граждан "не бегать вокруг, не снимать и не звонить во все службы, а тем более не выкладывать это в интернет, если вы видите, что где-то что-то пилится, режется, копается или строится": это идет работа по усилению линий обороны города.

Россияне время от времени обстреливают из РСЗО и другой артиллерии города и села южнее Кривого Рога – преимущественно на стыке Днепропетровской и Херсонской областей.

13 апреля металлурги Кривого Рога возобновили работу.

Евгений Пилипенко

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