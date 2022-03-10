Российские оккупанты разрушили 400 многоэтажных домов в Харькове – Терехов

Войска России уничтожили 400 многоэтажек в Харькове. Об этом заявил в эфире марафона на украинских каналах мэр города Игорь Терехов.

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"Я уже продумываю, где людей разместить, потому что в Харькове уже 400 многоэтажных домов разрушены вражеской армией", – сказал он.

По его словам, удалось эвакуировать людей из 602-го микрорайона на Северной Салтовке, который находился под постоянными обстрелами.

"Они еще пребывают в полушоковом состоянии. Но мы объясняем, работаем с ними, успокаиваем, чтобы у людей была эмоциональная разгрузка, это очень важно", – добавил он.

Марк Сировой

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