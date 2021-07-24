Розовые лужи возле Ровно. Нацполиция открыла уголовное дело – фото

Полицейские Ровенской области открыли уголовное дело по статье о загрязнении земли вредными веществами в связи с обнаружением розовых луж возле облцентра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Следственно-оперативная группа обнаружила вещество розового цвета на площади 635 кв.м. Специалисты отобрали образцы грунта для проведения экспертизы.

Дело открыто по статье о загрязнении земли веществами, вредными для жизни, здоровья человека или окружающей среды. По результатам всех исследований будет решаться окончательная правовая квалификация события.

20 июля на заводе Ровноазот произошла разгерметизация паропровода на агрегате производства азотной кислоты.

По данным ГСЧС в Ровенской области, на момент утечки газа его концентрация в воздухе составляла 1 мг/м.куб, тогда как опасным считается уровень в 5 мг/м куб.

23 июля в Ровенской области обнаружили лужи розового цвета. Специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям выяснили, что это средство проитив вредителей.

Владислав Сердюк

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