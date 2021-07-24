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Розовые лужи возле Ровно. Нацполиция открыла уголовное дело – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2021, 14:20
Розовые лужи возле Ровно. Нацполиция открыла уголовное дело – фото - Фото
Розовые лужи возле Ровно (Фото - пресс-служба Нацполиции)

Полицейские Ровенской области открыли уголовное дело по статье о загрязнении земли вредными веществами в связи с обнаружением розовых луж возле облцентра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

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Следственно-оперативная группа обнаружила вещество розового цвета на площади 635 кв.м. Специалисты отобрали образцы грунта для проведения экспертизы. 

Дело открыто по статье о загрязнении земли веществами, вредными для жизни, здоровья человека или окружающей среды. По результатам всех исследований будет решаться окончательная правовая квалификация события. 

Владислав Сердюк
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Нацполиция ровно химикаты розовые лужи
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