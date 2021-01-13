Садовый: Рождество должно быть, а COVID-19 от хорошего настроения сам убегает

Во Львове по-прежнему работают ярмарки, потому что в городе сделали "плавный выход из Рождества и плавный вход в локдаун". Кроме того, коронавирус "боится хорошего настроения и убегает от него", заявил мэр Львова Андрей Садовый в эфире hromadske.

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Он подчеркнул, что Киев, где ярмарки уже закрыли и Львов – это два разных города, и последний требует особого внимания. По словам Садового, люди должны распродать закупленные продукты, а еще должен быть здравый смысл. "Рождество для Львова – один из самых любимых праздников, его нельзя так просто остановить", – отметил мэр.

Садовый заявил, что Рождество должно быть, потому что "так написала Библия" и он не будет "спорить с такими серьезными книгами".

Кроме того, мэр Львова шутя заверил, что рождественские праздники положительно отражаются на здоровье. "Эта атмосфера, хорошее настроение, я уверен, оно позитивно влияет на иммунную систему, делает ее намного сильнее – и COVID-19 просто отталкивается и убегает", – отметил городской голова.

1 декабря 2020 года Садовый заявил, что у них во Львове на Рождество особая атмосфера, поэтому локдаун в этот период в городе действовать не будет.

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Дарья Мостовая

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