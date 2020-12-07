"Когда-то это должно было случиться". Мэр Львова Садовый заболел коронавирусом
07.12.2020, 11:54
Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Кабмина)
Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.
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Садовый говорит, что вчера почувствовал слабость и першение в горле и сегодня утром сдал анализы.
"Позитивный ПЦР – неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться", – написал он.
По словам Садового, у него сейчас нет температуры. Мэр работает онлайн из изоляции, пока это позволяет доктор.
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