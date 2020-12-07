"Когда-то это должно было случиться". Мэр Львова Садовый заболел коронавирусом

Мэр Львова Андрей Садовый заболел коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

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Садовый говорит, что вчера почувствовал слабость и першение в горле и сегодня утром сдал анализы.

"Позитивный ПЦР – неожиданный подарок ко Дню местного самоуправления. Но когда-то это должно было случиться", – написал он.

По словам Садового, у него сейчас нет температуры. Мэр работает онлайн из изоляции, пока это позволяет доктор.

16 сентября мэра Харькова Геннадия Кернеса отвезли в Германию для лечения COVID-19. Его переизбрали на должность городского главы, но до сегодняшнего дня он так и не появился на публике.

10 ноября харьковский бизнесмен Павел Фукс показал фотографию Кернеса из берлинской клиники Шарите.

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Марк Сировой

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