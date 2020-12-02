Горсовет Харькова разрешил себе провести первую сессию без Керенеса

Харьковский горосвет VII принял новый регламент своей работы, который позволит провести первую сессию горосвета нового созыва без отсутствующего мэра города Геннадия Кернеса. Такое решение было принято во время заседания горосвета.

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Выступивший против нового регламента депутат Игорь Черняк зачитал, что проектом изменений предусматривалось, что в случае отсутствия "по уважительной причине" избранного мэра на первой сессии горсовет может самостоятельно избрать председателя ("головуючого") совета или временную президию.

Черняк посчитал такие нововведения манипуляцией и заявил, что законом о местном самоуправлении не предусмотрена должность председателя. Он предлагал исключить из проекта изменений регламента этот пункт, однако горосовет проголосовал против этой идеи и принял изменения в целом.

"Мы ни в коем случае не меняем положения законов, когда зарегистрирован городской голова. Подчеркиваю: мы определяем порядок, процедуру проведения первой сессии горсовета. Больше ничего не предусмотрено", – ответил Черняку действующий секретарь горсовета Александр Новак.

16 сентября Кернеса отвезли в Германию для лечения COVID-19.

4 ноября стало известно, что Кернеса переизбрали на должность мэра.

9 ноября харьковская полиция сообщила о расследовании исчезновения Кернеса, но потом удалила пост.

10 ноября харьковский бизнесмен Павел Фукс показал фотографию Кернеса из клиники Шарите.

На 2 декабря Кернес так и не вернулся в Харьков, по крайней мере публично.

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Марк Сировой

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