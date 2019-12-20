СБУ подозревает мэра Обухова в присвоении земли для переселенцев

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В Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили должностных лиц Обуховского горсовета якобы на присвоении земли, предназначенной для строительства социального жилья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, более 500 граждан, в частности переселенцев и ветеранов, остались без квартир.

"Противоправный механизм организовали мэр Обухова вместе с руководителями земельного и юридического отделов, членами исполкома горсовета и депутатом еще одного горсовета области", - подчеркнули в СБУ.

Под видом реализации государственных социальных программ по обеспечению жильем участников боевых действий и внутренне перемещенных лиц злоумышленники вывели из собственности общины один гектар земли.

В СБУ уточнили, что участок, оформленный на подставных лиц местного обслуживающего кооператива, они передали киевскому застройщику под строительство элитного коммерческого жилья.

На незаконно изъятый земельный участок наложен арест.

Пятерым организаторам схемы, включая мэра, объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.