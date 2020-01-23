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СБУ провела обыски в Одесской облгосадминистрации: фото

СБУ провела обыски в Одесской облгосадминистрации: фото - Фото
Фото: facebook.com/sbu.odessa
23.01.2020, 11:58

Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию

В СБУ заявили, что руководители департамента Одесской облгосадминистрации подозреваются в присвоении 1,6 млн грн из бюджета. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что чиновники присвоили почти 1,6 млн грн при проведении закупки товаров для нужд департамента. Госсредства выводились в "тень" через ряд фиктивных безналичных операций подконтрольными коммерческими структурами, а также общественными организациям и благотворительными фондами",- отметили в пресс-службе.

Фото: facebook.com/sbu.odessa

По данным СБУ, сделка реализовывалась с привлечением чиновников одного из коммунальных предприятий областного совета.

Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц и по местам их проживания правоохранители изъяли документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов дела.

Продолжается досудебное следствие по признакам преступления, предусмотренного ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

  • 2 декабря Генпрокуратура и сотрудники экономической безопасности СБУ провели обыск на территории и в офисных помещениях в Международном аэропорту Одесса. 
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