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СБУ: В Черкассах в одной из больниц растратили 2,4 млн грн из фонда борьбы с COVID-19

20.11.2020, 11:10
СБУ: В Черкассах в одной из больниц растратили 2,4 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Руководительница одной из черкасских больниц якобы подписала ряд договоров на закупку средств индивидуальной защиты по завышенным ценам, говорят в СБУ

Служба безопасности Украины заявила о раскрытии хищения миллионов бюджетных средств, выделенных одному из медучреждений Черкасс на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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По данным следствия, схему якобы организовала руководительница одного из медучреждений города – она подписала ряд договоров с киевской компанией на закупку средств индивидуальной защиты и противоэпидемических средств на общую сумму 8 млн грн. Оперативники СБУ установили, что стоимость закупленного ассортимента была существенно завышена. 

Также в СБУ говорят, что заключение договоров происходило без соблюдения норм проведения тендерных госзакупок: "По заключениям экспертиз, из-за действий злоумышленников бюджету города нанесли ущерб на более 2,4 млн грн". 

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Владислав Сердюк
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