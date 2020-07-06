СБУ заявила, что заблокировала схему работы мобильных "операторов" в ОРДЛО: фото

По данным СБУ, незаконный бизнес организовали жители Житомира и Киева

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы лиц, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи Феникс и Лугаком во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева.

"Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом, злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператоров Феникс и Лугаком с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов", - объяснили в СБУ.

Иъятое оборудование (фото - ssu.gov.ua)

По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации Украине как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.

При обысках правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины.

Фото: ssu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

9 июня пресс-служба Vodafone Ukraine сообщила , что мобильной связи нет из-за отсутствия электропитания на базовых станциях. Местные жители в городе рассказали LIGA.net , что пропагандистские российские СМИ распространили фейк и обвинили в очередной раз ВСУ, что они якобы повредили кабель.

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Арина Толина

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