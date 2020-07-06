СБУ заявила, что заблокировала схему работы мобильных "операторов" в ОРДЛО: фото
По данным СБУ, незаконный бизнес организовали жители Житомира и Киева
Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали противоправную деятельность организованной группы лиц, которые способствовали работе псевдооператоров мобильной связи Феникс и Лугаком во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Оперативники установили, что организовали нелегальный бизнес жители Житомира и Киева.
"Они, используя специальное программное обеспечение и телекоммуникационное оборудование, обеспечивали замену номеров абонентов. Таким образом, злоумышленники выдавали международный трафик псевдооператоров Феникс и Лугаком с территории "Л/ДНР" и Российской Федерации за местные телефонные разговоры украинских абонентов", - объяснили в СБУ.
Иъятое оборудование (фото - ssu.gov.ua)
По заключению экспертов, такая деятельность наносит вред репутации Украине как надежного международного партнера в сфере организации связи и мировых инвесторов.
При обысках правоохранители обнаружили документальные материалы, компьютерную технику, электронные носители информации и почти 17 000 пакетов операторов мобильной связи Украины.
Фото: ssu.gov.ua
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса.
- 9 июня пресс-служба Vodafone Ukraine сообщила, что мобильной связи нет из-за отсутствия электропитания на базовых станциях. Местные жители в городе рассказали LIGA.net, что пропагандистские российские СМИ распространили фейк и обвинили в очередной раз ВСУ, что они якобы повредили кабель.
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