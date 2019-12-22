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Сегодня проходят первые выборы в ОТГ. ЦИК рассказала подробности

Сегодня проходят первые выборы в ОТГ. ЦИК рассказала подробности - Фото
Выборы (фото - ЕРА)
22.12.2019, 20:17

Наименьшую явку демонстрируют в Закарпатской, Ивано-Франковской и Харьковской областях

Сегодня, 22 декабря, проходит голосование на первых выборах депутатов и глав сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии в Facebook.

Голосование проходило в штатном режиме, нарушений по состоянию на 14:00 зафиксировано не было.

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Лидерами по явке избирателей на 15:00 были: Житомирская область (Старосилецкая ОТГ - 54%); Хмельницкая (в Сахновецкая ОТГ Изяславского района - 54%, Сахновецкая ОТГ Староконстантиновского района – 53,3%), Черниговская (Понорницкая - 53%, Талалаевская - 51%, Сухополовьянськая - 50%); Волынская область (в Доросинивськая - 52%); Винницкая область (в Махнивская - 50%).

Аутсайдерами стали: Закарпатская область (Косоньськая - 14%, Заречанская - 19,7%, в Горондивская- 17,1%); Ивано-Франковская (Пасичнянская - 16,44%); Харьковская (в Куриловская - 23,4%).

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