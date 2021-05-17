Сегодня в Украине ухудшится погода: объявлен желтый уровень опасности – карта

В Украине в понедельник 17 мая ухудшится погода, в стране объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как сообщается, в Украине ожидаются грозы. На карте Укргидрометцентра всем областям присвоен I уровень опасности (желтый). Также отмечается, что в южных и центральных областях местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области из-за гроз на 17 мая также объявлен I уровень опасности (желтый), отдельно отметили в пресс-центре Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

В марте ученые из Принстонского университета заявляли, что потепление может погрузить 40% населения мира в "смертельные условия".

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Марк Сировой

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