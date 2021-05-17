UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сегодня в Украине ухудшится погода: объявлен желтый уровень опасности – карта

17.05.2021, 09:02
Сегодня в Украине ухудшится погода: объявлен желтый уровень опасности – карта - Фото
Гроза (фото - depositphotos.com)

В Украине в понедельник 17 мая ухудшится погода, в стране объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, в Украине ожидаются грозы. На карте Укргидрометцентра всем областям присвоен I уровень опасности (желтый). Также отмечается, что в южных и центральных областях местами ожидаются град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве и Киевской области из-за гроз на 17 мая также объявлен I уровень опасности (желтый), отдельно отметили в пресс-центре Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

  • В марте ученые из Принстонского университета заявляли, что потепление может погрузить 40% населения мира в "смертельные условия".

Читайте также: Ради климата. Билл Гейтс заявил, что все богатые страны должны перейти на 100% синтетическую говядину

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
погода гроза штормове предупреждение киев области ГСЧС
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 