Семь млн грн убытков. В Николаевской области незаконно подключали платные каналы

Полиция раскрыла распространителей "пиратского" контента, которые нелегально подключали местным жителям платные телеканалы

По версии правоохранителей, два злоумышленника незаконно подключали жителей Николаевской области к платным телеканалам.При этом разрешений от правообладателей они не получали - общая сумма убытков, нанесенных собственникам каналов, составила более 7,5 млн грн, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Один из фигурантов, 47-летний житель Николаева, якобы за деньги настраивал у клиентов оборудование для получения доступа к просмотре платных телеканалов по технологии ОТТ (предоставление видеоуслуг через интернет). А второй, 41-летний одессит, предположительно администрировал "пиратский" сервис и настраивал трансляцию.

Действуя без разрешения, мужчины нанесли убытки правообладателям каналов. Сейчас по этому делу открыто уголовное производство по ст. 176 УК (нарушение авторского и смежных прав). Если вина будет доказана, фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

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Дарья Мостовая

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