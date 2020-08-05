Северодонецк возглавил действующий сотрудник СБУ Александр Стрюк

Александр Стрюк назначен на должность руководителя ВГА Северодонецка с 4 августа по распоряжению председателя ОГА

Действующий сотрудник Службы безопасности Александр Сергеевич Стрюк возглавил военно-гражданскую администрацию Северодонецка. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА.

Нового руководителя представил глава Луганской области Сергей Гайдай.

"Работы очень много. Потому что, к сожалению, в горсовете из-за политических недоразумений возник кризис", - отметил Гайдай.

По его словам, у городских властей не было налажено нормального сотрудничества руководством областной госадминистрации. В том числе, не удалось реализовать в полном объеме проекты, финансируемые Государственным фондом регионального развития.

Стрюк, обращаясь к руководителям структурных подразделений и коммунальных предприятий, выразил надежду на эффективное сотрудничество.

28 июля президент Владимир Зеленский подписал указ №297/2020 об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области.

№297/2020 об образовании военно-гражданской администрации города Северодонецк Луганской области. 31 июля и.о. мэра Северодонецка Вячеслав Ткачук заявил, что оспорит законность этого указа , считая его политическим решением, принятым для использования админресурса на местных выборах в октябре. Он назвал указ противоречащим действующим законам, Конституции и Европейской хартии местного самоуправления.

, считая его политическим решением, принятым для использования админресурса на местных выборах в октябре. Он назвал указ противоречащим действующим законам, Конституции и Европейской хартии местного самоуправления. Сотрудник центрального аппарата СБУ Александр Стрюк назначен на должность руководителя ВГА Северодонецка на период командировки с 4 августа по распоряжению председателя ОГА.

Наталия Медведева

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