Штаб назвал имена погибших вчера на Донбассе военных: фото

Фото: пресс-служба 36 ОБрМП

В штабе операции объединенных сил сегодня назвали имена украинских военных, погибших на Донбассе 9 декабря в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

По данным ООС, погибли младший сержант Андрей Войтович, 1990 года рождения, младший сержант Виктор Прусский, 1970 года рождения, старший солдат Сергей Сирота, 1997 года рождения.

Фото: facebook.com/14ombr



9 декабря сообщалось, что на фронте в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих операции объединенных сил.

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