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Зеленский не знает, как сделать, чтобы не стреляли на Донбассе

Зеленский не знает, как сделать, чтобы не стреляли на Донбассе - Фото
Владимир Зеленский (Фото: Toms Kalnins/ЕРА)
10.12.2019, 06:47

Президент заявил, что в Париже было договорено, что "мы все будем действительно к этому относиться серьезно" - к контролю за огнем на востоке Украины

Президент Владимир Зеленский, который ехал в Париж на саммит нормандской четверки, чтобы прекратить войну на Донбассе, сказал на брифинге после него, что не знает еще, как контролировать боевые действия вдоль линии разграничения огня.

"Я, честно говоря, пока не знаю, как контролировать эту ситуацию. Потому что 20 раз все договаривались о прекращении огня в течение этих пяти с половиной-шести лет. И 20 раз это прекращение огня срывалось", - развел он руками.

По словам главы государства, на встрече была озвучена идея, чтобы наблюдатели ОБСЕ отслеживали нарушения режима прекращения огня не 12 часов в сутки, а 24 ч.

Зеленский также заявил, что, вероятно, будет продлен "старый" закон об особом статусе ОРДЛО. Все самое важное о саммите в Париже - в нашей хронике.

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