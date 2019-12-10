На фронте из-за подрыва погибли трое бойцов

Фото: пресс-служба президента

Вчера, 9 декабря, на фронте в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих операции объединенных сил. Об этом сообщил в утренней сводке штаб ООС.

Имена, подразделения и обстоятельства гибели защитников независимости Украины будет названо позднее - после того, как Минобороны уведомит о трагедии их семьи. Данные будут размещены в нашей хронике войны.

Вчера, 9 декабря, гибридная армия России 7 раз обстреляла позиции украинских войск (из пушек БМП-1, гранатометов, пулеметов, другого стрелкового оружия). Боевики открывали огонь у Водяного, Луганского, в Березовом, вблизи Красногоровки, Новолуганского и Хутора Вильного.

С начала 10 декабря оккупанты огневой активности пока не проявляли.

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