Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На фронте из-за подрыва погибли трое бойцов

На фронте из-за подрыва погибли трое бойцов - Фото
Фото: пресс-служба президента
10.12.2019, 07:22

Все подробности будут позднее; вероятно, в полуденной сводке

Вчера, 9 декабря, на фронте в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих операции объединенных сил. Об этом сообщил в утренней сводке штаб ООС.

Имена, подразделения и обстоятельства гибели защитников независимости Украины будет названо позднее - после того, как Минобороны уведомит о трагедии их семьи. Данные будут размещены в нашей хронике войны.

Вчера, 9 декабря, гибридная армия России 7 раз обстреляла позиции украинских войск (из пушек БМП-1, гранатометов, пулеметов, другого стрелкового оружия). Боевики открывали огонь у Водяного, Луганского, в Березовом, вблизи Красногоровки, Новолуганского и Хутора Вильного.

С начала 10 декабря оккупанты огневой активности пока не проявляли.

Читайте также: Зеленский не знает, как сделать, чтобы не стреляли на Донбассе

Напишите нам
потери подрыв
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 