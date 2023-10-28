Шторм в Украине. Погибли четыре человека, в Киеве поврежден самый большой флаг – фото

В результате дождя и шторма погибли четыре человека в разных областях и городах Украины, кроме того, непогода повредила наибольший флаг Украины. Об этом сообщили в ГСЧС, КГВА и заместитель руководителя Офиса президента Алексей Кулеба в Telegram.

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По словам Кулебы, погибли четыре человека – двое в Киеве, один человек в Киевской и еще один в Днепропетровской областях.

"В Фастовском районе Киевской области непогода унесла жизни 61-летнего мужчины. Еще двое мужчин — 65 и 35 лет — погибли в Киеве. Пострадали семь человек. С переломами и ушибами они госпитализированы. К сожалению, один человек погиб в Днепропетровской области. Есть пострадавшие в Харькове, двое из них госпитализированы", – написал он.

В то же время ГСЧС сообщает, что в результате непогоды в субботу погибли три человека и 10 травмированы.

На территории страны в результате усложнения погодных условий обесточено 1880 населенных пунктов в 16 областях.

Также из-за экстремальных погодных условий порывами ветра был поврежден самый большой флаг Украины – несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности.

"Прочное ветростойкое полотнище не выдержало непогоды, которая бушует в столице. Однако на такие случаи мы и предусмотрели запасные элементы", – говорится в сообщении КГВА.

28 октября в Киеве и Киевской области объявили о штормовом предупреждении.

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