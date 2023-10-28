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Шторм в Україні. Загинули четверо людей, у Києві пошкоджено найбільший прапор – фото

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 22:56
Шторм в Україні. Загинули четверо людей, у Києві пошкоджено найбільший прапор – фото - Фото
Прапор України у Києві (Скриншот)

Унаслідок дощу та шторму загинуло четверо людей у різних областях та містах України, крім того, непогода пошкодила найбільший прапор України. Про це повідомили у ДСНС, КМДА та заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба у Telegram.

За словами Кулеби, загинуло четверо людей – двоє в Києві, одна людина на Київщині та ще одна на Дніпропетровщині.

"У Фастівському районі Київщини негода забрала життя 61-річного чоловіка. Ще двоє чоловіків — 65 та 35 років — загинули у Києві. Постраждали семеро людей. З переломами та забоями їх госпіталізовано. На жаль, одна людина загинула у Дніпропетровській області. Є постраждалі у Харкові, двоє із них ушпиталені", – написав він.

Водночас ДСНС повідомляє, що внаслідок негоди в суботу загинуло три особи та 10 травмовано.

На території країни внаслідок ускладнення погодних умов знеструмлено 1 880 населених пунктів у 16 областях.

Також через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України – попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності.

"Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми й передбачили запасні елементи", – йдеться у повідомленні КМДА.

Фото: КМДА

Фото: КМДА

Фото: КМДА

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Мілана Головань
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