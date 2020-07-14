Сильные ливни затопили улицы Запорожья: видео
Метеорологи говорят, что в городе выпало 95% месячной нормы осадков
В Запорожье 13 июля почти за три часа выпала месячная норма осадков. Об этом сообщает местный сайт 061.ua.
Вечером через территорию области и Запорожья прошел холодный атмосферный фронт, который принес дожди и грозы.
Заместитель начальника Запорожского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Сорокина отметила, что за два часа 55 минут в городе выпало 95 % месячной нормы осадков (45,7 мм).
"Дороги сильно затопило на улице Школьной. Машины ехали очень медленно, лужи очень глубокие. В некоторых местах воды уже по колено. Потоп также на дамбе в районе Пушкина... Образовалась огромная пробка", - говорится в сообщении zp.vgorode.ua.
По словам очевидцев, маршрутка застряла под Вознесеновским мостом, салон затопило, люди ждали спасателей.
В областной ГСЧС сообщили, что из-за затоплений дорог в Запорожье и регионе спасатели освободили 15 застрявших автомобилей.
- 14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.
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