"Ситуация катастрофическая". Что происходит в школах Луганска

Фото: LIGA.net

В школах временно оккупированного Луганска не хватает учителей. Об этом сообщили LIGA.net несколько источников на правах анонимности.

По их словам, ситуация "просто катастрофическая".

"В школах не хватает учителей, все оставшиеся тянут 1,5 и больше ставки, а это по 27-30 часов (в течении пяти рабочих дней, - ред.)", - сказал один из преподавателей Александр.

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Он уточнил, что украинский язык и литература преподают раз в неделю. "Количество часов сократили, но не убрали", - добавил учитель.

Школы работают по российским программам обучения и российским учебникам.

"В школах много учителей с онкологическими заболеваниями, в одной из них насчитали сразу шесть человек, нагрузки бешеные. Нервозность привели одну пенсионерку-учителя в реанимацию", - рассказал другой собеседник.

В среднем оклад учителя составляет сейчас 8000-10 000 рублей (около 3000-4000 грн, - ред.).

По информации LIGA.net, в одном из частных садиков Луганска на днях произошел скандал. "Воспитательница кормила детей биодобавками, весь город гудит", - уточнил источник.