Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Ситуация катастрофическая". Что происходит в школах Луганска

"Ситуация катастрофическая". Что происходит в школах Луганска - Фото
Фото: LIGA.net
11.09.2019, 10:04

По информации LIGA.net, с начала учебного года в школах захваченного гибридными войсками РФ города - острый дефицит кадров

В школах временно оккупированного Луганска не хватает учителей. Об этом сообщили LIGA.net несколько источников на правах анонимности.

По их словам, ситуация "просто катастрофическая".

"В школах не хватает учителей, все оставшиеся тянут 1,5 и больше ставки, а это по 27-30 часов (в течении пяти рабочих дней, - ред.)", - сказал один из преподавателей Александр.

Читайте также: "Курс на Россию". В Донецке установили памятник императору - фото

Он уточнил, что украинский язык и литература преподают раз в неделю. "Количество часов сократили, но не убрали", - добавил учитель.

Школы работают по российским программам обучения и российским учебникам. 

"В школах много учителей с онкологическими заболеваниями, в одной из них насчитали сразу шесть человек, нагрузки бешеные. Нервозность привели одну пенсионерку-учителя в реанимацию", - рассказал другой собеседник.

В среднем оклад учителя составляет сейчас 8000-10 000 рублей (около 3000-4000 грн, - ред.).

По информации LIGA.net, в одном из частных садиков Луганска на днях произошел скандал. "Воспитательница кормила детей биодобавками, весь город гудит", - уточнил источник.

  • 8 апреля сообщалось, что замены уроков оккупанты перестали оплачивать учителям.

Напишите нам
Луганск школы учителя
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 