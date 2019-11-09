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Сколько жителей в оккупации хотят местных выборов - опрос

Сколько жителей в оккупации хотят местных выборов - опрос - Фото
Луганск. (фото - LIGA.net)
09.11.2019, 13:15

По данным опроса, четверть жителей Донбасса по ту сторону линии разграничения считают, что наиболее реально провести местные выборы в ближайшие 3 года

67,4%, жителей временно оккупированного Донбасса уверены в необходимости проведения местных выборов. Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и издания Зеркало недели при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

31,9% респондентов сказали, что не ощущают такой потребности. Ровно четверть жителей Донбасса по ту сторону линии разграничения считают, что наиболее реально провести эти выборы в ближайшие три года.

Еще четверть, а именно 25,7%, видят такую возможность в ближайшие пять лет, и еще чуть больше – 26,6% жителей оккупированных территорий верят, что выборы возможны в ближайший год. Оптимистов, уверенных, что выборы могут состояться в течение ближайших шесть месяцев, — 16,2%.

65% готовы участвовать в выборах, если они состоятся в ближайшие полгода ("однозначно готовы" прийти на избирательные участки 30,9% респондентов и "скорее готовы" — 34,1%).

20% ответили, что скорее не придут на участки и 11,8% — однозначно не придут.

Опрос проводился с 7 по 31 октября 2019 года среди 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной Украине части Луганской и 806 — в неподконтрольной части Донецкой областей методом интервью face-to-face. Погрешность результатов не превышает 3,2%.

  • 57,8% жителей временно оккупированного Донбасса назвали себя гражданами Украины. 

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Луганск ордло опрос Донецк местные выборы
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