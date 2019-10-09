Сколько переселенцев хотели бы голосовать на новом месте - опрос

Выборы (фото - ЕРА)

Больше половины вынужденных переселенцев хотели бы принять участие в местных выборах по новому месту проживания, если бы у них была такая возможность. Об этом свидетельствуют данные отчета Национальной системы мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами.

Вынужденные переселенцы не могут голосовать на местных выборах, если они не зарегистрировались по новому месту проживания. Как отмечается в отчете, у большинства переселенцев либо нет собственного жилья, чтобы зарегистрироваться, либо они не имеют возможности сделать это в арендованной квартире. В то же время, если бы у них была возможность проголосовать, ею хотели бы воспользоваться 57% опрошенных. 25% не хотели бы голосовать, еще 18% выбрали графу "не знаю" или "нет ответа".

Исследование проводилось в июне, и на вопрос о том, намерены ли опрошенные принять участие в парламентских выборах 21 июля утвердительно ответили 47%. 32% не собирались голосовать, 21% не знали или у них не было ответа.

Среди тех, кто не не собирался голосовать на выборах в Раду, 39% не верили в выборы и не доверяли власти, 19% никогда не интересовались выборами, 10% считали, что не имеют права голосовать из-за своего статуса, еще 10% не знали, как проголосовать на новом месте. 8% не хватало времени на выборы, 7% не видели подходящих кандидатов, а 2% не собирались голосовать по религиозным соображениям.

В рамках исследования лично был опрошен 2401 вынужденный переселенец в 24 областях Украины. Опрос проводился в июне 2019 года.

Читайте также: В Минсоцполитики назвали число переселенцев