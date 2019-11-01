Смерть подростка. Полиция отреагировала на протесты в Прилуках

Расследовать смерть подростка в городе Прилуки Черниговской области, из-за которой проводят акции протеста местные жители, будет Главное следственное управление Национальной полиции. Об этом сообщил глава НПУ Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.
Он также сообщил об отстранении руководителя местной полиции от выполнения служебных обязанностей.
"Завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - заявил Клименко.
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