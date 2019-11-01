Смерть подростка. Полиция отреагировала на протесты в Прилуках

Игорь Клименко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Расследовать смерть подростка в городе Прилуки Черниговской области, из-за которой проводят акции протеста местные жители, будет Главное следственное управление Национальной полиции. Об этом сообщил глава НПУ Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

Он также сообщил об отстранении руководителя местной полиции от выполнения служебных обязанностей.

"Завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - заявил Клименко.

31 октября жители Прилук протестовали под зданием полицейского участка с требованием расследовать дело о гибели 14-летнего школьника, тело которого обнаружили возле железнодорожных путей во вторник. Правоохранители заявляют, что юноша погиб под колесами поезда. Однако родители погибшего уверены: их сына жестоко убили.

Сегодня в городе прошла новая акция протеста.

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