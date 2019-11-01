Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Протестующие не верят в версию полиции о гибели 14-летнего подростка

31 октября жители Прилук Черниовской области протестовали под зданием полицейского участка с требованием расследовать дело о гибели 14-летнего школьника, тело которого обнаружили возле железнодорожных путей во вторник. Об этом сообщает ТСН.

Правоохранители заявляют, что юноша погиб под колесами поезда. Однако родители погибшего уверены: их сына жестоко убили.

Читайте также: По Харькову разгуливал пьяный мужчина с гранатометом: видео

В один момент активисты пошли на штурм здания и даже начали толкаться с правоохранителями. Однако в этот момент из участка вышли родители погибшего. Они сообщили, что пришли к договоренностям с полицией о создании следственных групп для расследования инцидента.

После этого часть активистов разошлись, однако пообещали вернуться утром.

Читайте также: 14-летний водитель устроил смертельное ДТП под Киевом: видео

Видео: ТСН

 

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, протест, подросток, прилуки, черингов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Прилуках штурмовали полицейский участок и жгли шины: видео
В Прилуках штурмовали полицейский участок и жгли шины: видео
Ракетный щит Украины. На юге ВСУ палят из Буков и С-300 - видео
Ракетный щит Украины. На юге ВСУ палят из Буков и С-300 - видео
Под Полтавой кошка выкормила детеныша пантеры: видео
Под Полтавой кошка выкормила детеныша пантеры: видео
ТЭК Цены на газ для промышленности резко выросли
Преференции Трампа для украинского экспорта:"перемога" VS "зрада"
Мнение Преференции Трампа для украинского экспорта:"перемога" VS "зрада"
Прокачка нефти для потребителей подорожала: тарифы Укртранснафты
ТЭК Прокачка нефти для потребителей подорожала: тарифы Укртранснафты
Популярное
фото/видео
В Прилуках штурмовали полицейский участок и жгли шины: видео
В Прилуках штурмовали полицейский участок и жгли шины: видео
Ракетный щит Украины. На юге ВСУ палят из Буков и С-300 - видео
Ракетный щит Украины. На юге ВСУ палят из Буков и С-300 - видео 11:50
Разведение. Что происходит в Золотом и Катериновке - фото, видео
Разведение. Что происходит в Золотом и Катериновке - фото, видео 10:26
Под Полтавой кошка выкормила детеныша пантеры: видео
Под Полтавой кошка выкормила детеныша пантеры: видео 09:47
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 