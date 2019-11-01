В Прилуках штурмовали полицейский участок и жгли шины: видео

31 октября жители Прилук Черниовской области протестовали под зданием полицейского участка с требованием расследовать дело о гибели 14-летнего школьника, тело которого обнаружили возле железнодорожных путей во вторник. Об этом сообщает ТСН.

Правоохранители заявляют, что юноша погиб под колесами поезда. Однако родители погибшего уверены: их сына жестоко убили.

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В один момент активисты пошли на штурм здания и даже начали толкаться с правоохранителями. Однако в этот момент из участка вышли родители погибшего. Они сообщили, что пришли к договоренностям с полицией о создании следственных групп для расследования инцидента.

После этого часть активистов разошлись, однако пообещали вернуться утром.

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Видео: ТСН