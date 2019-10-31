Митинг в Днепре: протестующие перекрыли дорогу – видео

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Активисты недовольны повышением тарифов на тепло

Утром 31 октября активисты блокировали движение на дорогах Левобережного района Днепра, протестуя против повышения тарифов на тепло. Об этом сообщает в Facebook глава общественной организации Громадський Контроль Денис Селин.

"На левом берегу люди ходят по пешеходному переходу без остановки. Людей вывела из себя хитрая схема повышения тарифов на тепло. В прошлом году левый берег платил 850 грн за 1 Гкал, а сейчас предлагают платить 1500-1650 за 1 Гкал", - объяснил активист.

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Как сообщает Depo.Днепр, секретарь горсовета Александр Санжар отреагировал на протесты, заявив, что жителям Левобережного района все же «придется платить за газ, согласно рыночному тарифу».

"Недопонимание возникло из-за того, что людям сказали – платить придется больше из-за переключения с Приднепровской ТЭС на "Теплоэнерго". На самом деле это не так. Есть рыночный тариф – порядка 1500 грн за 1 Гкал. Для "Теплоэнерго" он составляет 1470 грн, а для "Комэнергосервиса" – 1438 грн. Просто для "Теплоэнерго" этот тариф уже принят, а в случае с "Комэнергосервисом" этот тариф еще находится на стадии утверждения в НКРЭКП", - объяснил чиновник.

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Видео: Информатор Днепр

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Теги: днепр, митинг, тарифы, перекрытие дороги
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