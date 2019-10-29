14-летний водитель устроил смертельное ДТП под Киевом: видео

В селе Крячки Васильковского района Киевской области 14-летний подросток погиб в ДТП, находясь за рулем отцовского автомобиля. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, подросток взял машину родителей, чтобы покататься с друзьями по селу. Он не справился с управлением - и автомобиль перевернулся. Водитель погиб на месте. Двое пассажиров 14 и 15 лет находятся в больнице с травмами разной степени тяжести.

В полиции открыли уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УКУ(нарушение правил дорожного движения). Следствие продолжается.

Днями ранее в ДТП под Хмельницким погибла семья.

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Видео: отдел коммуникации полиции Киевской области